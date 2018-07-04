Общество

В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафа

Общество 04.07.2018 11:45
573 2
04.07.2018 11:45


Жительница Тракторозаводского района Волгограда смогла избежать штрафа в 100 тысяч рублей благодаря сотрудничеству с правоохранителями. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, в конце декабря прошлого года женщина пришла в миграционный отдел полиции с просьбой поставить на учет одного гражданина Азербайджана и двух жителей Узбекистана. Она заполнила  бланки уведомлений о прибытии иностранцев и тех зарегистрировали в ее квартире. Но, как выяснилось при прокурорской проверке, иностранцы у нее не жили. И в тот момент, когда она ставила их на учет, делить с ними кров волгоградка не собиралась.
За фиктивную прописку мировой судья назначил женщине серьезный штраф. Это решение она обжаловала в районном суде. При рассмотрении дела, там учли, что, когда обман вскрылся, женщина не стала отрицать вину, а  активно сотрудничала с правоохранителями. Она подробно рассказывала об обстоятельствах совершения преступления. Поэтому штраф отменили, а производство по уголовному делу прекратили.  
В пресс-службе судебной инстанции подчеркнули, что именно помощь  органам правопорядка позволила волгоградке избежать уголовной ответственности. Так как в ряде случаев закон позволяет уйти от наказания тем гражданам, кто сам сообщил о совершенном им правонарушении или помогал в его расследовании. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России
10.06.2018 19:33
23667 0
Ду ю спик инглиш?: "Турист из США" проверил волгоградцев на дружелюбие и знание английского
14.06.2018 20:33
22403 2
Рабочие стадиона "Волгоград Арена" из-за долгов по зарплате "арестовывают" имущество работодателя
09.06.2018 14:25
14430 11
Общество
04.07.2018 14:19
Общество 04.07.2018 14:19
2162 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 13:18
Общество 04.07.2018 13:18
723 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 12:59
Общество 04.07.2018 12:59
921 12 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 11:58
Общество 04.07.2018 11:58
637 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 09:59
Общество 04.07.2018 09:59
3296 61 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2018 09:42
Общество 04.07.2018 09:42
488 1 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 17:50
Общество 03.07.2018 17:50
2341 4 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 17:13
Общество 03.07.2018 17:13
924 1 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 14:04
Общество 03.07.2018 14:04
4589 13 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 12:34
Общество 03.07.2018 12:34
2359 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.07.2018 10:17
Общество 03.07.2018 10:17
3302 10 Обсудить

0
Далее
Общество
02.07.2018 18:19
Общество 02.07.2018 18:19
6733 5 Обсудить

0
Далее
Общество
02.07.2018 17:53
Общество 02.07.2018 17:53
1756 3 Обсудить

0
Далее
Общество
02.07.2018 16:57
Общество 02.07.2018 16:57
2257 9 Обсудить

0
Далее
Общество
02.07.2018 15:55
Общество 02.07.2018 15:55
2693 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:58
В Волгоградской области банкротят поручителя за долг «МАНа» в 229,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:19
Похвальный лист: В Волгограде семья превратила свалку в оазис и 14 лет содержит цветник на свои деньгиСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде вернули асфальт на опасный тротуарСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде главу профсоюза учителей Камышина оставили за решеткойСмотреть фотографии
13:02
«Зависли» в розыске: экс-депутаты Госдумы от Волгоградской области оказались неуловимыСмотреть фотографии
12:59
Губернатор Волгоградской области прошелся по аварийному мостуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде признали незаконными 5000 агиток кандидата из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
12:35
Сотрудники ЧОПа из Волгограда работали без договоров и зарплатыСмотреть фотографии
11:58
В Котельниково готовится к вводу в эксплуатацию новый детский садСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафаСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде экс-директор филиала МФЮА получила 6 лет колонии за взятки от студентовСмотреть фотографии
09:59
Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»Смотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области двое человек сгорели заживо после столкновения легковушки с деревом Смотреть фотографии
09:02
В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка
07:56
Волгоградцы предлагают включить Эльтон в список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутаты немного подискутировали на тему пенсионной реформы Cмотреть видео
18:33
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментальноСмотреть фотографии
17:13
На «расслабоне»: депутат Волгоградской облдумы пришел на заседание в майкеСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области предприниматель больше года не платил своим сотрудникамСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея БрудногоСмотреть фотографии
15:14
«Ростелеком» приглашает всех желающих на городской праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
На химпредприятии в Волжском от отравления токсичным веществом погиб рабочийСмотреть фотографии
14:04
Доска позора: Жители Волгограда назвали обещания «Концессий водоснабжения» пустышкой Смотреть фотографииCмотреть видео
13:41
В суде Волгограда брат убитой девушки потребовал с расчленителя из Волжского 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области ищут "мусорного" оператора без квалификации и имущества Смотреть фотографии
13:17
Большинство депутатов Волгоградской облдумы поддержали пенсионную реформуСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”Смотреть фотографии
12:25
Кандидаты в общественную палату Волгоградской области прошли тест на отношение к пенсионной реформе Смотреть фотографии
Реклама
 