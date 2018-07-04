В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафа

Общество 04.07.2018 11:45
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04.07.2018 11:45
Жительница Тракторозаводского района Волгограда смогла избежать штрафа в 100 тысяч рублей благодаря сотрудничеству с правоохранителями. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, в конце декабря прошлого года женщина пришла в миграционный отдел полиции с просьбой поставить на учет одного гражданина Азербайджана и двух жителей Узбекистана. Она заполнила бланки уведомлений о прибытии иностранцев и тех зарегистрировали в ее квартире. Но, как выяснилось при прокурорской проверке, иностранцы у нее не жили. И в тот момент, когда она ставила их на учет, делить с ними кров волгоградка не собиралась.
За фиктивную прописку мировой судья назначил женщине серьезный штраф. Это решение она обжаловала в районном суде. При рассмотрении дела, там учли, что, когда обман вскрылся, женщина не стала отрицать вину, а активно сотрудничала с правоохранителями. Она подробно рассказывала об обстоятельствах совершения преступления. Поэтому штраф отменили, а производство по уголовному делу прекратили.
В пресс-службе судебной инстанции подчеркнули, что именно помощь органам правопорядка позволила волгоградке избежать уголовной ответственности. Так как в ряде случаев закон позволяет уйти от наказания тем гражданам, кто сам сообщил о совершенном им правонарушении или помогал в его расследовании.
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