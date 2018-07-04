Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»





Инспекция госжилнадзора Волгоградской области не увидела ничего противозаконного в действиях ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», которое рассылает жителям региона платежки с образцами исковых заявлений в суд на собственников жилья с требованием обеспечения доступа для производства работ по приостановке подачи природного газа. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, отсутствие у гражданина договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования является основанием для поставщика газа в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа. Правда, до приостановления исполнения договора поставщик газа обязан направить абоненту уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его вручении) о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее, чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа). Впрочем, такими «мелочами» в «Газпром межрегионгаз Волгоград», видимо, не озаботились и сразу перешли к «психической» атаке, шокировав волгоградцев копиями исковых заявлений.

Между тем, в редакцию информагентства звонят десятки жителей города, которые возмущены действиями газовой компании. В том числе среди звонивших – и жители, которые уже заключили договоры на обслуживание газового оборудования со специализированными фирмами. Впрочем, в «Газпром межрегионгаз Волгоград» заявили, что потребители газа все равно должны были об этом уведомить компанию. А рассылка копий исков жителям, подчеркнули в компании – поставщике газа, связана с «побуждением абонентов к исполнению обязанности» после того, как якобы они не реагировали на разъяснительную работу о необходимости заключения договоров. В «Газпром межрегионгаз Волгоград» пояснили, что эта работа проводилась в виде публикации уведомлений в платежках, рассылке смс, электронных сообщений и т.д. Но из-за «игнорирования действующего законодательства», пояснили в компании, поставщик ресурса направил в платежных документах «досудебную информацию о возможности направления искового заявления об обеспечении доступа для производства работ по приостановлению подачи природного газа».

Впрочем, многие, особенно пожилые волгоградцы, восприняли эту «досудебную информацию» как вполне реальные иски. И в сорокоградусную жару поехали в абонентские отделы, чтобы доказать свою законопослушность и предоставить документы о заключенных договорах на техобслуживание. Сегодня царящая здесь атмосфера далека от дружелюбной: пожилые люди на чем свет стоит «костерят» газовиков, обсуждают очередное повышение цен на коммуналку, повышение пенсионного возраста и вопрошают: доколе над ними будут издеваться и дальше?

В «Газпром межрегионгаз Волгоград», между тем, пояснили, что копии заключенных договоров можно отправлять по электронному адресу компании или опустить в ящики для приема корреспонденции, установленные в холе каждого абонентского отдела. Увы, компьютерные технологии недоступны для большинства пенсионеров, поэтому абонентские отделы переполнены возмущенными горожанами. Предметом обсуждения в очередях является и методы обслуживания газового оборудования. Так, волгоградцы, которые уже заключили договоры стоимостью более 1 тысячи рублей в год, отмечают, что газовики приходят лишь один раз за данный период и все обслуживание сводится к визуальному осмотру той же колонки или плиты.

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