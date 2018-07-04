«Волна» в Волгограде теперь - в виде брелока

Общество 04.07.2018 09:42
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04.07.2018 09:42
Популярность транспортной карты «Волна» среди волгоградцев вдохновила разработчиков и дизайнеров на ее модификацию. Теперь волгоградцы смогут приобрести карту в измененном типоразмере, в виде брелока, который можно прицепить на связку ключей или рюкзак.
Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, изменения коснулись лишь внешнего вида карт, в остальном мини-карта полный аналог обычной «Волны». На нее можно записать любой понравившийся тарифный план или пользоваться ею в формате электронного кошелька. Приобрести такие карты можно в СЦ «Волна» по адресу: ул. Советская, 7, а пополнить – во всех существующих пунктах.
Помимо очевидного удобства для пассажиров безналичная оплата проезда транспортной картой и выгодные тарифные планы позволяют экономить в муниципальном общественном транспорте от 10% до 50%.
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