Происшествия 04.07.2018 09:07
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04.07.2018 09:07
Сегодня около 02.00 в Суровикинском районе Волгоградской области двое человек заживо сгорели в автомобиле, который загорелся после столкновения с деревом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП случилось на автодороге между хуторами Майоровский и Новомаксимовский. Личности погибших устанавливаются.
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