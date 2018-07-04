В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка

Один человек погиб при пожаре, произошедшем минувшей ночью, в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании на улице Казахской поступило незадолго до полуночи. Оказалось, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома 19 по улице Казахской загорелись вещи. Площадь возгорания составила около девяти квадратных метров. Пожарные вынесли из квартиры пострадавшую от огня 31-летнюю девушку. Но, к несчастью, позже она скончалась. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.