Происшествия
Главное

В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка

Происшествия 04.07.2018 09:02
1963 1
04.07.2018 09:02

Один человек погиб при пожаре, произошедшем минувшей ночью, в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании на улице Казахской поступило незадолго до полуночи. Оказалось,  что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома 19 по улице Казахской загорелись вещи. Площадь возгорания составила около девяти квадратных метров. Пожарные вынесли из квартиры пострадавшую от огня 31-летнюю девушку. Но, к несчастью, позже она скончалась. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человек
12.06.2018 09:34
43532 65
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
12.06.2018 03:10
22386 0
В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
12.06.2018 01:51
13252 0
Происшествия
04.07.2018 09:07
Происшествия 04.07.2018 09:07
1574 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.07.2018 14:37
Происшествия 03.07.2018 14:37
2743 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.07.2018 21:23
Происшествия 02.07.2018 21:23
10682 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.06.2018 14:01
Происшествия 30.06.2018 14:01
4255 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2018 16:50
Происшествия 29.06.2018 16:50
3851 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.06.2018 14:39
Происшествия 29.06.2018 14:39
3690 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.06.2018 08:38
Происшествия 28.06.2018 08:38
5082 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
4176 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
4308 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2018 11:14
Происшествия 26.06.2018 11:14
5146 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2018 10:00
Происшествия 26.06.2018 10:00
1976 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 18:43
Происшествия 25.06.2018 18:43
3418 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 15:59
Происшествия 25.06.2018 15:59
2355 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 10:43
Происшествия 25.06.2018 10:43
4201 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 18:14
Происшествия 24.06.2018 18:14
10441 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:45
В Волгограде хозяйка квартиры с “мертвыми душами” спаслась от 100-тысячного штрафа
11:39
В Волгограде экс-директор филиала МФЮА получила 6 лет колонии за взятки от студентовСмотреть фотографии
09:59
Госжилнадзор Волгоградской области не отбил «газовую атаку»Смотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области двое человек сгорели заживо после столкновения легковушки с деревом Смотреть фотографии
09:02
В Волгограде погибла пострадавшая на пожаре девушка
07:56
Волгоградцы предлагают включить Эльтон в список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутаты немного подискутировали на тему пенсионной реформы Cмотреть видео
18:33
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментальноСмотреть фотографии
17:13
На «расслабоне»: депутат Волгоградской облдумы пришел на заседание в майкеСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области предприниматель больше года не платил своим сотрудникамСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде передали в суд дело о заказном убийстве бизнесмена Сергея БрудногоСмотреть фотографии
15:14
«Ростелеком» приглашает всех желающих на городской праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
На химпредприятии в Волжском от отравления токсичным веществом погиб рабочийСмотреть фотографии
14:04
Доска позора: Жители Волгограда назвали обещания «Концессий водоснабжения» пустышкой Смотреть фотографииCмотреть видео
13:41
В суде Волгограда брат убитой девушки потребовал с расчленителя из Волжского 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области ищут "мусорного" оператора без квалификации и имущества Смотреть фотографии
13:17
Большинство депутатов Волгоградской облдумы поддержали пенсионную реформуСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”Смотреть фотографии
12:25
Кандидаты в общественную палату Волгоградской области прошли тест на отношение к пенсионной реформе Смотреть фотографии
11:46
Депутат-коммунист пришел на заседание Волгоградской облдумы на костыляхСмотреть фотографии
11:26
Жителей Волгограда не заразил пример болельщиков из ЯпонииСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцы оценят новый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQСмотреть фотографии
10:17
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "ловили рыбку в мутной воде"Смотреть фотографии
09:52
Экс-председатель думы Краснослободска Волгоградской области "приземлился" в колонии на 2 годаСмотреть фотографии
06:26
Волгоград - в топ городов ЧМ-2018 с самой посещаемой фан-зонойСмотреть фотографии
05:40
Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль для двух предприятий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:23
В центре Волгограда эвакуировали жильцов 16-этажкиСмотреть фотографии
20:06
«Высота 102 ТВ»: У губернатора Волгоградской области еще есть несбывшиеся мечтыCмотреть видео
Реклама
 