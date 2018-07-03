



Сегодня в Волгоградской облдуме избранники народа от различных партий публично выразили свое мнение о пенсионной реформе. Одни парламентарии высказались о наболевшем энергично, другие - с явной неохотой. После получасовой дискуссии большинством голосов депутатов дума приняла постановление о поддержке федерального законопроекта о реформировании пенсионной системы.

Для справки. В Волгоградской областной думе 38 депутатов, средний возраст которых – 54 года. Никак не коснется новый вариант пенсионной реформы как минимум 16 народных избранников, которые уже получают выплаты по старости. У 22 депутатов – еще все впереди.









