Политика

Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформе

Политика 03.07.2018 18:33
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03.07.2018 18:33


Сегодня в Волгоградской облдуме избранники народа от различных партий публично выразили свое мнение о пенсионной реформе. Одни  парламентарии высказались о наболевшем  энергично, другие - с явной неохотой. После получасовой дискуссии большинством голосов депутатов дума приняла постановление о поддержке федерального законопроекта о реформировании пенсионной системы. 
Для справки. В  Волгоградской областной думе 38 депутатов, средний возраст которых – 54 года. Никак не коснется новый вариант пенсионной реформы как минимум 16 народных избранников, которые уже получают выплаты по старости. У 22 депутатов – еще все впереди. 



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