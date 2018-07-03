В Волгограде пенсионерка взыскала с УК компенсацию за сломанную руку

Общество 03.07.2018 17:13
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03.07.2018 17:13
Компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей взыскала с управляющей компании ООО "Волга-КомСервис" жительница Волгограда за сломанную руку. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, в декабре 2016 года пенсионерка вышла из дома за медицинским полисом, но дойти до страховой компании ей не удалось - она поскользнулась на льду, упала и сломала руку. Несчастный случай произошел прямо во дворе ее дома, который не был посыпан песком. Сотрудники управляющей компании вызвали пострадавшей "скорую". Женщина месяц ходила в гипсе, затем разрабатывала руку, которая до сих пор не восстановилась. Представители управляющей компании не возражали против удовлетворения иска. Решение вступило в законную силу.
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