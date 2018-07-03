Политика 03.07.2018 17:13
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03.07.2018 17:13
Сегодня на заседании Волгоградской областной думы депутаты отметились не только нервными выступлениями, но откровенно непарламентским внешним видом. Как сообщает ИА «Высота 102», явиться на работу в майке-безрукавке посчитал возможным народный избранник Виктор Левкин. Директор АО «Аксайское» Октябрьского района, бывший председатель колхоза «Заветы Ленина» обычно выглядит более солидно, но не в этот раз. Депутат не мог не знать, что к заседанию областной думы, на котором обсуждался вопрос поддержки законопроекта о пенсионной реформе, будет приковано внимание местных СМИ, однако не стал «заморачиваться» с дресс-кодом, остановив свой выбор на пляжном варианте. Между тем, известно , что в аппарате регионального парламента склонны строго следить за тем, в какой одежде люди являются в здание на проспекте Ленина.
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