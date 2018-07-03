







Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Александра Геберта, обвиняемого в подстрекательстве и пособничестве в убийстве бизнесмена Сергея Брудного. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в ноябре 2013 года он уговорил своего приятеля организовать заказное убийство конкурента. Брудный был монополистом в различных сферах бизнеса. Он был убит 21 мая 2014 года на пересечении улицы Советская и Аллеи Героев в Волгограде. Находившийся рядом с ним в этот момент директор ООО "Центральный рынок" Евгений Ремезов был ранен. Ранее по данному делу был вынесен приговор заказчику убийства известного предпринимателя - Алиетдину Махмудову. Он был приговорен к 17 с половиной годам колонии строгого режима. Исполнителю преступления Хасу Баталову и посреднику, через которого киллеру был обещан миллион рублей, Абугали Темерханову, суд назначил 17 и 16 лет соответственно. Александр Геберт долгое время находился в международном розыске. В марте прошлого года его нашли в Венгрии. Генпрокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче, который удовлетворили в феврале этого года.

Уголовное дело будет рассматриваться в Волгоградском областном суде. Все это время Геберт будет содержаться под стражей.