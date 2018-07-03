В Волгоградской области предприниматель больше года не платил своим сотрудникам

Расследования 03.07.2018 15:30
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03.07.2018 15:30
Больше года не платил зарплату двум своим работникам индивидуальный предприниматель из Фроловского района. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, с марта прошлого года по апрель нынешнего бизнесмен задолжал подчиненным более 350 тысяч рублей. При этом, как показала проверка, в его распоряжении было около 850 тысяч рублей. Долг он погасил только в мае. Сейчас в отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Основанием для возбуждения дела стали результаты прокурорской проверки.
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