Телеком 03.07.2018 15:14 Реклама
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03.07.2018 15:14
Масштабное праздничное мероприятие, посвященное Дню Семьи, любви и верности, пройдет в Волгограде 8 июля. Организатором одной из площадок выступает комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, партнером – «Ростелеком». В программе праздника – викторины и веселые конкурсы, призы и подарки, воздушные шары и аквагрим.
В этот день с 16 часов в Мемориальном парке у подножия «Мамаева кургана» будет работать интерактивная зона от «Ростелекома», где посетители смогут получить необходимую консультацию, узнать о новых тарифах, скидках и выгодных предложениях и подключить услуги оператора.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
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