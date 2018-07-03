



Иск на два миллиона рублей предъявил Александру Масленникову, обвиняемому в убийстве и расчленении двух волжанок, брат одной из погибших девушек, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Это произошло сегодня во время очередного заседания в Волгоградском областном суде. Владимир Шапошников (брат Ольги Шапошниковой) был признан потерпевшим по делу об убийстве сестры. Ранее таковой считалась только их мать. Также от Масленникова потребуют возмещения примерно 60 тысяч рублей, потраченных на погребение девушки. Против приобщения гражданского иска к делу подсудимый возражать не стал.

Отметим, что на сегодняшнем заседании должен был выступить эксперт, признавший Масленникова вменяемым. Однако он явиться в суд не смог в связи с занятостью на работе. В судебном слушании объявлен перерыв до 11 июля.

Напомним, по данным следствия, Масленников познакомился с девушками в караоке-клубе, а затем поехал с ними на снятую квартиру. Вскоре произошел конфликт и он убил своих гостей. Затем мужчина расчленил тела и спрятал их в лесопосадке. Это произошло осенью минувшего года. Отметим, что Масленников уже отсидел 13 лет за несколько совершенных ранее преступлений. На свободу он вышел только прошлой весной.



