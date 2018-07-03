Общество 03.07.2018 14:04
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03.07.2018 14:04
«Волгоградская компания «Концессии водоснабжения» не выполнила обещания навести порядок на нашей улице Остравской», - заявили сегодня ИА «Высота 102» жители Красноармейского района. По словам красноармейцев, после публикации на страницах информагентства репортажа «Жители Волгограда получили от «Концессий водоснабжения» «подарок» - ловушки с водой», им пообещали, что в выходные дни – 30 июня и 1 июля – закопают два опасных котлована с водой и благоустроят тротуар.
После публикации материала 29 июня сюда, действительно, наведались работники «Концессий», которые огородили забором опасные территории. Но в выходные дни тут не было ни души. Появились работники в понедельник, 2 июля, начали откачивать воду.
«Не знаем, что там у них случилось, но вода как стояла, так и стоит, а сами они все бросили и уехали. Правда, сегодня появились вновь, пригнали экскаватор, что-то делают. Но избавят ли они нас сегодня от этого «долгостроя» – уже не знаем», - рассказывают жильцы дома №20А по улице Остравской.
По их словам, негоже такой серьезной организации, как «Концессии водоснабжения», которая зашла в регион на долгие годы, разбрасываться обещаниями и не выполнять их. «Нам непонятно, что это - неспособность качественно выполнять свою работу или просто наплевательское отношение к людям, - спрашивают красноармейцы. - В любом случае, если уж дал слово, - надо его держать, а не кормить пустыми обещаниями».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
Повторяем материал от 29 июня 2017 года.
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