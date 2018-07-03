В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”





Победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД РФ по Ленинскому району Иван Цаплин получил новый служебный автомобиль и премию. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, победителя всероссийского состязания полицейских с победой поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. На конкурсе, проходившем в Омске, он показал лучшие знания по специальной, медицинской и технико-криминалистической подготовке.

Отметим, что в мае старший лейтенант Иван Цаплин стал победителем регионального конкурса “Лучший сотрудник уголовного розыска”.



