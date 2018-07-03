Волгоградцы оценят новый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ

В Волгограде стартовали продажи первого семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ, произведенного на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Локальное производство ŠKODA KODIAQ было запущено в феврале этого года по методу полного цикла (CKD) на заводе в Нижнем Новгороде, благодаря чему марке удалось расширить линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций.

Официальный дилер марки ŠKODA компания «Волга-Раст-Октава» 7 июля представит новый автомобиль, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе автоцентра.









мероприятии гости смогут оценить новый внедорожник ŠKODA KODIAQ лично — посидеть за рулём, пообщаться с консультантами и пройти тест-драйв на трассе или внедорожью. Для посетителей организаторы придумали массу развлечений для детей и взрослых, интерактивные зоны. Всем гостям прошедшим тест-драйв будут вручены подарки от ŠKODA. Начало мероприятия в 12:00ч Нагости смогут оценить новый внедорожник ŠKODA KODIAQ лично — посидеть за рулём, пообщаться с консультантами и пройти тест-драйв на трассе или внедорожью. Для посетителей организаторы придумали массу развлечений для детей и взрослых, интерактивные зоны. Всем гостям прошедшим тест-драйв будут вручены подарки от ŠKODA. Начало мероприятия в 12:00ч

На выбор покупателям предложены комплектации Active (от 1 339 000 рублей), Ambition (от 1 512 000 рублей) и Style (от 1 769 000 рублей) как с передним, так и с полным приводом. Автомобили оснастили бензиновыми и дизельным двигателями объемом от 1.4 л до 2.0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7.

Уже в базовое оборудование ŠKODA KODIAQ локального производства входит 3-спицевое кожаное рулевое колесо, передние сиденья с подогревом, задние светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и многофункциональный дисплей Maxi Dot.

Начиная с комплектации Ambition в качестве базового оборудования, клиентам предложены система контроля дистанции Front Assist, передние и задние датчики парковки, датчик света/дождя, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Можно установить в качестве дополнительного оборудования трехзонный климат-контроль, систему контроля слепых зон Blind Spot Detect, камеру кругового обзора Area View, ассистент подъема в гору, виртуальную педаль, пакет для отдыха задних пассажиров.

Автомобиль в комплектации Style порадует владельцев полностью светодиодной оптикой, атмосферной светодиодной подсветкой салона, камерой заднего вида, режимами Driving Mode Select и Off Road (только для полного привода). В качестве опций покупателям доступны третий ряд сидений, панорамная крыша с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, cистема Light Assistant, ассистент движения по полосе Lane Assist, обогрев лобового стекла и рулевое колесо с подогревом.

ŠKODA KODIAQ локального производства предлагается в различных цветах кузова: синий Reef металлик, белый Pure, серый Platinum металлик, черный Deep перламутр, бежевый Cappuccino металлик, коричневый Topaz металлик и серебристый Brilliant металлик.









Элегантный облик автомобиля дополнят стильные легкосплавные диски RATIKON 17'', MITYKAS 17'' или TRITON 18'' (в зависимости от выбранной комплектации). В линейке оригинальных аксессуаров также доступны легкосплавные диски TRINITY 18'', CRATER 19'', TRIGLAV 19'', новинка VEGA 20'' и многие другие.

Покупатели произведенного локально ŠKODA KODIAQ также получат трехлетнюю гарантию на обслуживание в официальных дилерских центрах марки*.





Подробности у официального дилера ŠKODA «Волга-Раст-Октава», г. Волгоград, ул. Карла Либкнехта , 19А, (8442) 55-22-55

Предварительная запись на мероприятие обязательна

здесь









* На автомобили ŠKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации и проданные через сеть официальных дилеров ŠKODA, начиная с 1 января 2018 г., изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега.



