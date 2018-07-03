Жителей Волгограда не заразил пример болельщиков из Японии









Отдыхая на берегах Волги жители Волгограда и других населенных пунктов не изменяют себе, оставляя за собой мусор. Как сообщает ИА «Высота 102», люди создают новые помойки даже там, где совсем недавно усилиями волонтеров и защитников природы был наведен порядок. Отдыхающие по-прежнему считают нормой бросать на пляжах бутылки, пластик и остатки еды. А ведь совсем недавно горожане восхищались поведением футбольных болельщиков из Японии, которые дисциплинированно убрали за собой весь мусор после просмотра матча на «Волгоград Арене».













Кстати, японские фанаты делали это после всех четырех матчей своей сборной на ЧМ. И даже вчера - после игры Японии с Бельгией, которая закончилась со счетом 2:3, японцы по традиции прибрались на «Ростов-Арене», об этом рассказал @fifaworldcup_ru в своем твиттере.

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