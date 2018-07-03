В Волгоградской области капремонт будут проводить фундаментально

Общество 03.07.2018 17:50
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03.07.2018 17:50
В перечень работ, которые могут финансироваться в рамках капремонта многоквартирных домов, добавлен новый пункт. Поправки в региональное законодательство сегодня внесли депутаты регионального заксобрания на заседании, которое проходит в настоящее время в зале парламента, сообщает ИА «Высота 102». В этот список предлагается добавить проведение инженерных изысканий, если в таковых есть необходимость.
Действующая редакция закона о проведении капремонта не предусматривает проведение инженерных изысканий. Проектные организации готовят заключения на основе визуального осмотра домов, то есть, на глаз. Однако зачастую к проведению капремонта нужно подходить более основательно, - решили законодатели. К примеру, если разрушается фундамент здания. В таких случаях требуется проведение лабораторных испытаний, оценка несущей способности конструкций здания и т.д. Учитывая, что капремонту подлежат дома с износом более 50-70%, то выполнение работ без инженерных изысканий, как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, может привести к неэффективному расходованию денежных средств граждан.
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