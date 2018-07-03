В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "ловили рыбку в мутной воде"

Общество 03.07.2018 10:17
2121 6
03.07.2018 10:17
Волгоградским УФАС России рассмотрено дело о защите конкуренции по жалобе на действия конкурсной комиссии комитета сельского хозяйства региона по проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков Быковского, Средеахтубинского муниципальных районов области. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, заявка участника конкурса должна была содержать сведения о среднесуточночном объеме производства рыбной или иной продукции для тех предпринимателей, которые ранее осуществляли рыболовство.
Однако комиссия посчитала, что для допуска к участию в конкурсе достаточно иметь открытый вид деятельности - рыболовство - и неважно, осуществлял ли заявитель фактически указанную деятельность. Такая позиция привела к тому, что к участию в конкурсе в нарушение Правил о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка был допущен участник, который ранее рыболовством не занимался, а в своей заявке указал сведения о переработке рыбной продукции. Более того, этот же участник стал победителем конкурса.
Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева, это уже не первая жалоба рыболовов на действия комиссии при проведении таких конкурсов и большинство жалоб обоснованные. По-прежнему определенные заявители с точки зрения комиссии идеальны, а другие либо не допускаются к конкурсу по надуманным основаниям, либо проигрывают его, даже будучи рыболовами с большим стажем.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
09.06.2018 14:25
14430 11
В Волгограде лучшему оперативнику России вручили “Ниву”03.07.2018 12:34
В Волжском к реке Ахтуба пускают за деньги02.07.2018 18:19
"Доска позора": В Волгограде часть тротуара ушла под землю02.07.2018 17:53
Летняя жара раскрашивает Волгоград осенними красками02.07.2018 16:57
В Волгограде караоке-клуб "выселяют" из подвала здания-памятника архитектуры02.07.2018 15:55
Волгоградцам не дадут просто так поставить сплит-системы02.07.2018 15:54
Волгоградские пожарные получили новую технику с "дышащими" кабинами02.07.2018 15:11
Прокуратура "развела" жительницу Волгоградской области и гражданина Азербайджана02.07.2018 15:09
В Волгоградской области чиновники и депутаты оставили за бортом особенных детей02.07.2018 14:53
Губернатор Андрей Бочаров вручил награды землякам-волгоградцам02.07.2018 13:49
В администрации Волгоградской области появится новая структура02.07.2018 13:29
В Волгоградской области фирму «Комус» наказали за вред озону02.07.2018 12:45
Жители Волгоградской области "подзарядились" неучтенной энергией на 47 миллионов рублей02.07.2018 11:52
Волгоградским профсоюзам поручили отреагировать на повышение пенсионного возраста02.07.2018 09:00
Вода в Волге прогрелась до +30 градусов01.07.2018 14:29
Реклама