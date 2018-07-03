Общество

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области "ловили рыбку в мутной воде"

Общество 03.07.2018 10:17
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03.07.2018 10:17


Волгоградским УФАС России рассмотрено дело о защите конкуренции по жалобе на действия конкурсной комиссии комитета сельского хозяйства региона по проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков Быковского, Средеахтубинского муниципальных районов  области. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС,  заявка участника конкурса должна была содержать сведения о среднесуточночном объеме производства рыбной или иной продукции для тех предпринимателей, которые ранее осуществляли рыболовство.
Однако комиссия посчитала, что для допуска к участию в конкурсе достаточно иметь открытый вид деятельности - рыболовство  - и неважно,  осуществлял ли заявитель фактически указанную деятельность. Такая позиция привела к тому, что к участию в конкурсе в нарушение Правил о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка был допущен участник, который ранее рыболовством не занимался, а в своей заявке указал сведения о переработке рыбной продукции. Более того, этот же участник стал победителем конкурса.
Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева, это уже не первая жалоба рыболовов на действия комиссии при проведении таких конкурсов и большинство жалоб обоснованные. По-прежнему определенные заявители с точки зрения комиссии идеальны, а другие либо не допускаются к конкурсу по надуманным основаниям, либо проигрывают его, даже будучи рыболовами с большим стажем. 

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