Расследования 03.07.2018 09:52
2526 4
03.07.2018 09:52
К двум годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей приговорил Краснослободский районный суд бывшего председателя Краснослободской думы Андрея Бондарева. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Выяснилось, что в августе прошлого года к нему за помощью обратилась знакомая. Женщина просила посодействовать в принятии решения об изменении категории земельного участка – с зоны специального назначения на зону застройки объектами личных подсобных хозяйств. Отметим, что такие решения принимаются коллегиально. Тем не менее Бондарев оценил свои услуги в 200 тысяч рублей.
Деньги ему передавали под контролем сотрудников правоохранительных органов. 22 марта 2018 Бондарева задержали. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СК России. Оперативное сопровождение велось силами ГУ МВД и УФСБ России по Волгоградской области.
Свою вину Бондарев полностью признал. Приговор в силу еще не вступил. Между тем, в Краснослободской городской думе заявили, что единоросс Андрей Бондарев больше не возглавляет думу. Эти обязанности выполняет Ирина Коденко, также являющаяся членом партии "ЕР".
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 12:22
89431 0
12.06.2018 15:00
27099 0
12.06.2018 12:32
25527 96
В Волгоградской области лихач на "Газели" наказан за экстренную остановку поезда02.07.2018 11:33
Расследования 02.07.2018 11:33
2864 4 Обсудить
В Волгограде рецидивиста отправили в колонию строгого режима за кражу шампуня01.07.2018 14:50
Расследования 01.07.2018 14:50
2725 0 Обсудить
В Волгоградской области любителя мартини осудили за серию краж30.06.2018 11:11
Расследования 30.06.2018 11:11
2887 0 Обсудить
В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартиру27.06.2018 16:23
Расследования 27.06.2018 16:23
6376 2 Обсудить
Адвокат расчленителя из Волгоградской области настаивает на отправке подсудимого в Москву26.06.2018 13:24
Расследования 26.06.2018 13:24
5659 2 Обсудить
В Волгограде квартирный мошенник получил 50 месяцев колонии за отъем элитной квартиры25.06.2018 16:16
Расследования 25.06.2018 16:16
3635 1 Обсудить
Житель Волгоградской области заплатит 160 тысяч рублей за выкуренную у леса сигарету23.06.2018 18:54
Расследования 23.06.2018 18:54
2342 0 Обсудить
В дело о «подмене» на поле «Волгоград Арена» вмешались правоохранители22.06.2018 19:30
Расследования 22.06.2018 19:30
6786 3 Обсудить
В Волгограде осудили банду расхитителей ЖКХ21.06.2018 17:19
Расследования 21.06.2018 17:19
4770 19 Обсудить
В Волгограде пластический хирург приговорен к 3 годам колонии за смерть пациентки21.06.2018 16:05
Расследования 21.06.2018 16:05
5127 19 Обсудить
В Волгограде обвиняемый в смерти пациентки пластический хирург в последнем слове не признал своей вины21.06.2018 14:31
Расследования 21.06.2018 14:31
4855 15 Обсудить
Патологоанатому из Волгоградской области грозит увольнение за протекцию мужу-похоронщику20.06.2018 15:00
Расследования 20.06.2018 15:00
3996 4 Обсудить
В Волгограде “Билайн” оштрафовали за самовольную установку антенны в техуниверситете20.06.2018 12:58
Расследования 20.06.2018 12:58
2314 1 Обсудить
Суд в Волгограде расторг госконтракт на строительство следственного изолятора в Крыму20.06.2018 10:01
Расследования 20.06.2018 10:01
1772 4 Обсудить
Британских болельщиков оштрафовали за дебош в поезде Москва-Волгоград18.06.2018 20:48
Расследования 18.06.2018 20:48
5272 0 Обсудить
Реклама