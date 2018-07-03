



К двум годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей приговорил Краснослободский районный суд бывшего председателя Краснослободской думы Андрея Бондарева. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в покушении на мошенничество. Выяснилось, что в августе прошлого года к нему за помощью обратилась знакомая. Женщина просила посодействовать в принятии решения об изменении категории земельного участка – с зоны специального назначения на зону застройки объектами личных подсобных хозяйств. Отметим, что такие решения принимаются коллегиально. Тем не менее Бондарев оценил свои услуги в 200 тысяч рублей.

Деньги ему передавали под контролем сотрудников правоохранительных органов. 22 марта 2018 Бондарева задержали. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СК России. Оперативное сопровождение велось силами ГУ МВД и УФСБ России по Волгоградской области.

Свою вину Бондарев полностью признал. Приговор в силу еще не вступил. Между тем, в Краснослободской городской думе заявили, что единоросс Андрей Бондарев больше не возглавляет думу. Эти обязанности выполняет Ирина Коденко, также являющаяся членом партии "ЕР".



