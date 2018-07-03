В центре Волгограда эвакуировали жильцов 16-этажки

Происшествия 02.07.2018 21:23
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02.07.2018 21:23
Несколько десятков человек были эвакуированы сегодня вечером из-за пожара в 16-этажном жилом доме в Центральном районе, сообщает ИА “Высота 102”. Собравшиеся на улице жители дома №57 по улице Пархоменко ведут себя спокойно. Как рассказали информагентству в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании в высотке поступило около 20:30. Оказалось, что на лестничной площадке из-за короткого замыкания загорелся электрощиток. Пожарные вывели из дома около 40 человек. Эвакуация происходила через подъезд. При ЧП никто не пострадал.
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