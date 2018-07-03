Болельщики в Волгограде копят силы к четвертьфиналу ЧМ-2018





Тишина и спокойствие царили сегодня на волгоградском фестивале болельщиков, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Во время просмотра матча Бразилия- Мексика в волгоградской фан-зоне собрались всего несколько сотен любителей футбола. Разница в количестве посетителей, по сравнению с воскресеньем, когда сборная России боролась за выход в четвертьфинал, была крайне заметной. Э моций у зрителей сегодня тоже мало, так что бразильский футбольный "сериал" прошел без особого накала эмоций. Волгоградцы признались, что еще отходят от вчерашних переживаний за игру российских футболистов. Впрочем, жара тоже не способствовала бурному выражению чувств. Все болельщики старались держаться в тени.

Отметим, что у одной, что у другой латиноамериканской команды в городе на Волге оказалось примерно равное количество болельщиков. А вот двое иностранных студентов волгоградского медуниверситета -Фок из Вьетнама и Джоел из Индии - отдали предпочтение мексиканской команде.



