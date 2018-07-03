Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль для двух предприятий в Волгоградской области









Режим усиленного лабораторного контроля вводится Россельхознадзором РФ в отношении продукции ряда предприятий, среди которых АО "Птицефабрика Краснодонская" и ОАО "Еланский маслосыркомбинат" из Волгоградской области. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственными службе лабораториями серьезных несоответствий продукции животного происхождения, произведенной российскими предприятиями, ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС", — говорится в сообщении. Так, в мясе птицы АО "Птицефабрика Краснодонская" обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ (сульфаниламиды), а в сырах ОАО "Еланский маслосыркомбинат" - остатки запрещенных и вредных веществ (тетрациклиновая группа).

В общей сложности режим усиленного лабораторного контроля вводится в отношении продукции 24 российских предприятий. В адрес региональных органов ветеринарии, которые обладают полномочиями в части недопущения в оборот небезопасной продукции, направлены соответствующие письма. В них Россельхознадзор указал на необходимость принятия соответствующих мер в отношении перечисленных предприятий. В сообщении отмечается, что случае игнорирования со стороны региональных ветеринарных служб рекомендаций и отказа от проведения соответствующих мероприятий, Россельхознадзор будет вынужден направить в Генпрокуратуру информацию о неэффективной работе отдельных региональных ветеринарных служб в части обеспечения безопасности животноводческой продукции.



