Спорт

Волгоград - в топ городов ЧМ-2018 с самой посещаемой фан-зоной

Спорт 03.07.2018 06:26
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03.07.2018 06:26





50 тысяч человек в день посещают фан-зону фестиваля болельщиков ФИФА в Волгограде на Набережной 62-ой армии, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат. Согласно рейтингу  максимальной дневной посещаемости фан-зон в городах -организаторах ЧМ самые популярные площадки фестиваля болельщиков находятся находятся в Москве (111 тысяч посетителей/день) и Санкт-Петербурге (75 тысяч/день). Но очень активны болельщики и в Ростове-на-Дону (67 тысяч/день), Казани (56 тысяч/день), Екатеринбурге (50 тысяч/день),  Саранске (40 тысяч/день), Калининграде (38 тысяч/день), Самаре (29 тысяч/день), Нижнем Новгороде (26 тысяч/день) и Сочи (25 тысяч/день). 


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