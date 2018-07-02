Летняя жара раскрашивает Волгоград осенними красками

Общество 02.07.2018 16:57
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02.07.2018 16:57
Еще не преодолен экватор лета, а в Волгограде желтеет на глазах. Проплешины на газонах, засохшие саженцы, к сожалению, становятся привычной картиной сегодняшнего облика города-героя, который лишь недавно проводил матчи ЧМ-2018. Корреспонденты ИА «Высота 102» посетили несколько парков и наиболее посещаемых мест города, чтобы узнать, как чувствует себя "зелень" на 40-градусной жаре. Например, мемориальный парк у подножия Мамаева кургана ще совсем недавно радовал волгоградцев и гостей чемпионата мира по футболу своими зелеными и мягкими газонами. Однако сейчас на них появляются участки выгоревшей травы. В тоже время видно, что системы полива в парке есть - в лунках у стволов деревьев даже не сошла вода. Но листья на некоторых начали засыхать и скручиваться под палящими лучами солнца. Трава рядом с разбрызгивателями зеленая и мягкая, но чем дальше от источника живительной влаги, тем желтее и жестче она становится.
“Парк красивый, чистый, но газон высыхает, надо больше воды для него”, - считает местный житель Рафик Бахышов.
“Раньше здесь был заброшенный уголок, а сейчас сделали место для отдыха, куда можно прийти с детьми, полюбоваться красотой. Но газон сохнет из-за жары. Такого у нас давно не было. Прошлое лето было не столь жарким”, - говорит волгоградка Надежда Ивановна Наумова.
“Мамаев курган грандиозен. Мемориальный парк у его подножия - хорошее начинание. Но он также требует должного внимания и ухода”, - отмечает Олег Комарин. Мужчина вместе с семьей приехал в Волгоград из Орска.
Если идти от парка в сторону “Волгоград Арены”, то сразу бросается в глаза, что сохнут и вянут розы, посаженные на пути к стадиону, газон там также пострадал от жары.
Вдоль рокадной дороги также картина неприглядная. В земле видны поливальные системы, а на почве можно заметить следы от воды. Правда, живительная влага пока орошает лишь лебеду и лопухи. На том месте, где должен был взойти знаменитый “раскрашенный” газон, сейчас растет немного тростника, а из сухой раскаленной земли на склоне пробиваются молодые тополя. А вот у подножия стадиона можно увидеть настоящий газон. Правда, он тоже страдает от солнца. Системы полива там работают и вокруг поливальных установок есть зелень, а там, куда попадает меньше воды, видны пожелтевшие участки.
В парке ЦПКиО журналисты информагентства увидели автоцистерну и рабочих, которые поливали деревья. По словам рабочих, полив зависит от размера и породы дерева. В некоторые лунки уходит от 15 до 30 литров воды, а вот под сосны и ели могут залить и около полутора сотен литров. “Главное сейчас - поддержать растения, чтобы они жару пережили, вот и приходится их даже днем в жару поливать”, - отметил один из рабочих.
К слову, лучше всего чувствуют себя те же газоны в тени многолетних деревьев, как, например, в Комсомольском саду. А там, где большие деревья вырублены, а посажены молодые, которые еще не дали кроны, ситуация гораздо хуже.
Отсутствие дождей, а кое-где и полива, к сожалению, не придает свежести сегодняшним видам города. Жители многоквартирных домов тоже, как могут, спасают клумбы и цветники во дворах, не считаясь с затратами по расходу воды. Вся надежда на то, что жара хотя бы временно покинет город.
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