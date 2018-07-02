Телеком

Волгоградцы «проболели» по мобильникам 320 матчей Россия – Испания

Телеком 02.07.2018 16:40
518 0
02.07.2018 16:40


Абоненты «МегаФона» из 15 тысяч болельщиков вчерашнего матча в волгоградской фан-зоне проговорили по мобильным телефонам почти 40 тысяч минут. Суммарную длительность разговоров можно сравнить с 320 матчами Россия – Испания, с учетом 30 минут добавочного времени.
Самым «жарким» временем для сети оператора стал второй тайм и серия пенальти. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, абоненты «МегаФона» не только звонили, но и активно «качали»: их общий трафик превысил 880 Гб, что можно сравнить с 6,6 миллионами фотографий, выложенными в Instagram с хештегом #усынадежды.  
Из иностранных гостей, посетивших фан-зону, в сети МегаФона были зарегистрированы представители 10 стран мира. Самыми разговорчивыми и «качающими» оказались граждане США, Германии и Японии.
«Поздравляем всех с победой сборной России! Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE, в среднем, на нижней террасе набережной была на уровне 40 Мбит/сек.», — отметил директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон»
20.06.2018 16:11
1421 0
«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства
20.06.2018 11:37
1102 0
«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 18
20.06.2018 10:15
202 0
Телеком
29.06.2018 15:49
Телеком 29.06.2018 15:49
4409 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.06.2018 14:27
Телеком 28.06.2018 14:27
2331 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.06.2018 15:34
Телеком 26.06.2018 15:34
3040 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.06.2018 16:00
Телеком 25.06.2018 16:00
1825 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.06.2018 15:09
Телеком 21.06.2018 15:09
5458 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.06.2018 16:11
Телеком 20.06.2018 16:11
1776 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.06.2018 11:37
Телеком 20.06.2018 11:37
1273 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.06.2018 10:15
Телеком 20.06.2018 10:15
1038 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.06.2018 12:29
Телеком 15.06.2018 12:29
5608 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.06.2018 12:20
Телеком 14.06.2018 12:20
1968 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.06.2018 10:46
Телеком 09.06.2018 10:46
5315 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.06.2018 16:00
Телеком 08.06.2018 16:00
1789 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
08.06.2018 04:38
Телеком 08.06.2018 04:38
2097 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.06.2018 09:52
Телеком 07.06.2018 09:52
1597 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.06.2018 14:42
Телеком 06.06.2018 14:42
1891 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:06
«Высота 102 ТВ»: У губернатора Волгоградской области еще есть несбывшиеся мечтыCмотреть видео
20:02
Болельщики в Волгограде копят силы к четвертьфиналу ЧМ-2018Смотреть фотографии
18:19
В Волжском к реке Ахтуба пускают за деньгиСмотреть фотографии
17:53
"Доска позора": В Волгограде часть тротуара ушла под землюСмотреть фотографии
16:57
Летняя жара раскрашивает Волгоград осенними красками Смотреть фотографии
16:40
Волгоградцы «проболели» по мобильникам 320 матчей Россия – ИспанияСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде туристов из США спросили, кто победил во Второй мировой войне Смотреть фотографииCмотреть видео
15:55
В Волгограде караоке-клуб "выселяют" из подвала здания-памятника архитектурыСмотреть фотографии
15:54
Волгоградцам не дадут просто так поставить сплит-системыСмотреть фотографии
15:11
Волгоградские пожарные получили новую технику с "дышащими" кабинамиСмотреть фотографии
15:09
Прокуратура "развела" жительницу Волгоградской области и гражданина АзербайджанаСмотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области чиновники и депутаты оставили за бортом особенных детейСмотреть фотографии
13:49
Губернатор Андрей Бочаров вручил награды землякам-волгоградцамСмотреть фотографии
13:29
В администрации Волгоградской области появится новая структураСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области фирму «Комус» наказали за вред озонуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
В волгоградской «ЕР» открестились от депутата после смертельного ДТП Смотреть фотографии
11:52
Жители Волгоградской области "подзарядились" неучтенной энергией на 47 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:43
В Астрахани начинается неделя памяти Владимира ВысоцкогоСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области лихач на "Газели" наказан за экстренную остановку поездаСмотреть фотографии
10:20
Доска позора: В Волгограде в парке героев-летчиков оросительная система поливает камыш и бурьянСмотреть фотографии
10:09
«Новая Команда» ждет своих болельщиков в фирменных магазинах «Волжаночки»Смотреть фотографии
09:00
Волгоградским профсоюзам поручили отреагировать на повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
22:46
Вкус победы: в Волгограде фанаты на коленях встретили выход России в четвертьфинал Смотреть фотографииCмотреть видео
19:48
Дружное «Ура!», песни и фейерверки: В Волгограде празднуют выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018Смотреть фотографии
17:34
Дождь не помеха: В центре Волгограда трансляцию матча Россия-Испания смотрят свыше 15 тыс человекСмотреть фотографии
16:56
На фан-фесте в Волгограде тысячи болельщиков поддерживают сборную России в матче с ИспаниейСмотреть фотографии
15:04
Здравствуй, грусть: свежий ветер чемпионата мира по футболу покинул Волгоград Смотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде рецидивиста отправили в колонию строгого режима за кражу шампуняСмотреть фотографии
14:29
Вода в Волге прогрелась до +30 градусовСмотреть фотографии
12:18
Сельским чиновникам Волгоградской области купят новые машиныСмотреть фотографии
Реклама
 