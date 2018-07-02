Волгоградцы «проболели» по мобильникам 320 матчей Россия – Испания

Телеком 02.07.2018 16:40
518 0
02.07.2018 16:40
Абоненты «МегаФона» из 15 тысяч болельщиков вчерашнего матча в волгоградской фан-зоне проговорили по мобильным телефонам почти 40 тысяч минут. Суммарную длительность разговоров можно сравнить с 320 матчами Россия – Испания, с учетом 30 минут добавочного времени.
Самым «жарким» временем для сети оператора стал второй тайм и серия пенальти. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, абоненты «МегаФона» не только звонили, но и активно «качали»: их общий трафик превысил 880 Гб, что можно сравнить с 6,6 миллионами фотографий, выложенными в Instagram с хештегом #усынадежды.
Из иностранных гостей, посетивших фан-зону, в сети МегаФона были зарегистрированы представители 10 стран мира. Самыми разговорчивыми и «качающими» оказались граждане США, Германии и Японии.
«Поздравляем всех с победой сборной России! Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE, в среднем, на нижней террасе набережной была на уровне 40 Мбит/сек.», — отметил директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.
Реклама
Популярное по теме
20.06.2018 16:11
1421 0
20.06.2018 11:37
1102 0
20.06.2018 10:15
202 0
В Волгограде болельщики поймали гол Яна Беднарека на скорости 72,5 Мбит/сек29.06.2018 15:49
Коттеджные поселки Волгоградской области вошли в Сеть по оптике28.06.2018 14:27
Быстрее, чем Муса и Салах: 4G-интернет «МегаФона» отработал на отлично26.06.2018 15:34
Публичные облачные сервисы «Ростелекома» вошли в топ-325.06.2018 16:00
Семейный тариф «На всех» стал самым востребованным21.06.2018 15:09
Эмоции болельщиков от первого матча прошли через «МегаФон»20.06.2018 16:11
«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства20.06.2018 11:37
«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 1820.06.2018 10:15
С «МегаФон.ТВ» футбольные матчи можно смотреть где угодно15.06.2018 12:29
«МегаФон» установил безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов14.06.2018 12:20
«Ростелеком» в Волгограде приглашает отметить День России вместе09.06.2018 10:46
В Волгограде детскую железную дорогу обеспечили Wi-Fi08.06.2018 16:00
«Ростелеком» подарит телевизор при покупке смартфона08.06.2018 04:38
«МегаФон» показал лучшие интернет-скорости на ключевых объектах ЧМ-2018 в Волгограде07.06.2018 09:52
Будущее наступило: в России прошла первая VR-трансляция футбольного матча в 5G06.06.2018 14:42
Реклама