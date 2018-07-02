Волгоградцы «проболели» по мобильникам 320 матчей Россия – Испания





Абоненты «МегаФона» из 15 тысяч болельщиков вчерашнего матча в волгоградской фан-зоне проговорили по мобильным телефонам почти 40 тысяч минут. Суммарную длительность разговоров можно сравнить с 320 матчами Россия – Испания, с учетом 30 минут добавочного времени.

Самым «жарким» временем для сети оператора стал второй тайм и серия пенальти. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, абоненты «МегаФона» не только звонили, но и активно «качали»: их общий трафик превысил 880 Гб, что можно сравнить с 6,6 миллионами фотографий, выложенными в Instagram с хештегом #усынадежды.

Из иностранных гостей, посетивших фан-зону, в сети МегаФона были зарегистрированы представители 10 стран мира. Самыми разговорчивыми и «качающими» оказались граждане США, Германии и Японии.

«Поздравляем всех с победой сборной России! Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE, в среднем, на нижней террасе набережной была на уровне 40 Мбит/сек.», — отметил директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.



