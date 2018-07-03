«Высота 102 ТВ»: У губернатора Волгоградской области еще есть несбывшиеся мечты







Смотрите сегодня в программе: болельщики из Соединенных штатов Америки задержались в Волгограде, чтобы докопаться до исторической правды о войне. Служу России: церемония вручения государственных наград прошла в новом Зале воинской и трудовой славы в администрации Волгоградской области. Мечты должны продолжить традицию сбываться: губернатор провел совещание в аэропорту Волгограда и обозначил новые горизонты. Теперь Волгоград видел и это : многотысячная армия посетителей фестиваля болельщиков ФИФА на Центральной набережной отпраздновала победу сборной России по футболу.

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