«Высота 102 ТВ»: У губернатора Волгоградской области еще есть несбывшиеся мечты

Аналитика 02.07.2018 20:06
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02.07.2018 20:06
Смотрите сегодня в программе: болельщики из Соединенных штатов Америки задержались в Волгограде, чтобы докопаться до исторической правды о войне. Служу России: церемония вручения государственных наград прошла в новом Зале воинской и трудовой славы в администрации Волгоградской области. Мечты должны продолжить традицию сбываться: губернатор провел совещание в аэропорту Волгограда и обозначил новые горизонты. Теперь Волгоград видел и это : многотысячная армия посетителей фестиваля болельщиков ФИФА на Центральной набережной отпраздновала победу сборной России по футболу.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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