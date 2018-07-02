Общество 02.07.2018 15:55
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02.07.2018 15:55
Привести в первоначальное состояние подвальное помещение дома №14а по улице Советской в Волгограде, являющегося памятником архитектуры и градостроительства, обязали собственника - ООО "Сикрис", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. В указанном помещении площадью 157,4 кв.метра уже долгое время располагается караоке-клуб "Лабиринт". С требованием о возвращении подвалу первоначального вида в соответствии с техническим паспортом до внесения изменений, по состоянию на 01.02.2008, обратилась администрация Центрального района. Так, собственнику за свой счет предстоит восстановить несущие конструкции многоквартирного жилого дома №14а по ул.Советская с заложением самовольно произведенных дверных проемов в ограждающей стене жилого дома, снести самовольно возведенные пристройки. В частности, необходимо демонтировать капитальную пристройку входной группы площадью 12 кв. метров, лестницу для спуска в помещение караоке-клуба, а также примыкающую со стороны двора к фасаду здания пристройку площадью 23,4 кв.метра и еще одну лестницу.
Представители администрации ссылались на то, что все указанные работы были проведены без разрешения на строительство (реконструкцию). Ответчик это отрицал, уверяя, что исковые требования необоснованны. Суд установил, что по адресу ул.Советская, 14а была произведена реконструкция встроенного нежилого помещения подвального этажа с возведением капитальных пристроек без получения разрешительных документов, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
Многоквартирный дом, расположенный по адресу г.Волгоград, ул.Советская, д. 14а, входит в состав "Комплекс застройки ул.Советская" и является памятником архитектуры и градостроительства. Квартал расположен на территории объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки ул. Советской, 1950-е гг.".
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Фото: Instagram
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