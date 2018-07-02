Общество 02.07.2018 15:09
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02.07.2018 15:09
Фиктивным браком жительница Жирновского района пыталась “помочь” гражданину Азербайджана получить вид на жительство в России. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что россиянка и гражданин закавказской республики расписались в ноябре прошлого года. При этом жить вместе и создавать полноценную семью они не собирались. По данным прокуратуры, брак был заключен только ради оформления необходимых документов. Районный суд расторг брак на бумаге. Судебное решение в силу не вступило.
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