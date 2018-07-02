Волгоградские пожарные получили новую технику с "дышащими" кабинами

Общество 02.07.2018 15:11
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02.07.2018 15:11
Сегодня 16 специализированных машин переданы в пожарные подразделения муниципальных районов и города Волгограда: сертификаты на транспортные средства вручил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, восемь пожарных машин и два оперативных автомобиля поступят на вооружение подразделений областной противопожарной службы Николаевского, Жирновского, Михайловского, Руднянского, Котовского, Еланского, Дубовского и Камышинского районов. Техника укомплектована спецоборудованием: кабина боевого расчета оснащена индивидуальными сиденьями, в которые интегрировано крепление дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Пожарный автомобиль обладает уникальной автоматической системой управления насосом, его цистерна рассчитана на 6 тысяч литров воды, имеется пенобак на 500 литров. Кроме того, машины отличаются повышенной проходимостью и маневренностью.
Помимо этого еще 6 единиц пожарной спецтехники пополнили автопарк подразделений ГУ МЧС России по Волгоградской области — эта техника приобретена за счет средств федерального бюджета, она усилит пожарные части Волгограда.
Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Вопросы контроля за соблюдением на территории региона требований данного режима, а также применения дополнительных мер безопасности в условиях экстремально высоких температур были рассмотрены на недавнем совещании с главами муниципалитетов. Кроме того, до 20 июля в регионе продлено ограничение посещения лесов. Чтобы предотвратить возгорания и сохранить зеленые массивы, в лесах обустроено более семи тысяч километров новых минерализованных полос, еще девять тысяч километров приведены в порядок.
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