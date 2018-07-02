Губернатор Андрей Бочаров вручил награды землякам-волгоградцам





«Я счастлив, что живу на волгоградской земле, которой я отдал и отдаю все годы своей жизни во благо наших жителей, во благо нашей страны». Об этом заявил сегодня во время вручения наград, которое состоялось в Зале воинской и трудовой славы администрации региона, председатель правления волгоградского областного отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира», директор волгоградского Дома архитекторов Юрий Староватых. Губернатор вручил ему Орден Дружбы народов за вклад в градостроительство и обустройство города, - сообщает ИА «Высота 102».

Государственные награды Российской Федерации и Волгоградской области получили известные общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники правоохранительных органов, многодетные родители, спасатели, школьники, журналисты - всего 23 человека.

Участнику Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, прошедшему войну сержантом-сапером Владимиру Ананьеву, который и сегодня ведет большую работу по воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и любви к Родине, вручен медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На счету начальника Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Евгения Бурханова - более 350 операций по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах. Теперь на его груди - медаль «За спасение погибавших».

Заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, главный тренер мужской команды по водному поло «Спартак-Волгоград» Владимир Карабутов восемь раз подряд приводил команду к золотым медалям чемпионата страны, четырежды команда завоёвывала Кубок России , становилась обладателем Кубка Европы и Суперкубка России. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта ему вручена медаль «За заслуги перед Волгоградской областью».

Среди награжденных - ученик волгоградской школы №98, шестиклассник Кирилл Тужилин - член юнармейского отряда «Честь имею!», журналисты волгоградских СМИ Роман Шкода, Владимир Апаликов, Светлана Юричева, Юлия Гречухина. Памятного знака губернатора – «75 лет Победы в Сталинградской битве», - была удостоена и журналист ИА «Высота 102» Татьяна Стародымова. По ее словам, эту награду она расценивает как награду ее деду, погибшему в 1942 году под Сталинградом, отцу - участнику Великой Отечественной войны, ушедшему на фронт 17-летним. И, конечно же, эта награда - всему коллективу информагентства.

«В этот знаковый день государственные награды Российской Федерации и награды Волгоградской области мы вручаем в Зале Воинской и Трудовой Славы, на стенах которого золотыми буквами высечены имена людей, которые своим беззаветным трудом, служением Отечеству, мужеством и героизмом вписали себя в славную героическую историю Волгоградской области и великую историю нашей страны, — сказал Андрей Бочаров. — Ваши выдающиеся успехи в жизни, в профессии, в общественной деятельности, в воспитании детей заслужили высокую оценку Родины. Жители Волгоградской области гордятся вами, вашими делами, тем наследием, которое вы формируете сегодня. Для меня большая честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области поздравить вас».