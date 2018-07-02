В администрации Волгоградской области появится новая структура

Общество 02.07.2018 13:29
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02.07.2018 13:29
С предложением создать в администрации Волгоградской области новую структуру – по организации туризма и международному сотрудничеству – выступил сегодня губернатор Андрей Бочаров на совещании по развитию волгоградского аэропорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате главы региона, дано соответствующее поручение по разработке положения о новом ведомстве органа исполнительной власти.
Напомним, комплексная модернизация международного аэропорта Волгограда в формате государственно-частного партнерства началась в 2014 году, к матчам ЧМ-2018 полностью завершены два ее этапа. Уже построены два новых терминала, обновлены рулежные дорожки и стоянки для авиалайнеров, возведена новая взлетно-посадочная полоса — все это позволило увеличить возможности приема и отправления самолетов. Благодаря установленному современному аэродромному оборудованию аэропорт теперь работает по третьей категории ИКАО, принимая и отправляя воздушные суда даже при неблагоприятных погодных условиях. Сегодня пропускная способность аэровокзала составляет более тысячи человек в час, тогда как до начала реконструкции не превышала 300 человек. Все объекты отвечают самым высоким стандартам, требованиям комфорта и безопасности.
Третий этап реконструкции аэропорта должен завершиться в конце 2019 года. Глава региона отметил также, что во время проведения матчей ЧМ-2018 в Волгограде аэропорт справился с нагрузкой. Так, в дни матчей аэропорт обслуживал до 45 бортов в день, тогда как ранее средний показатель составлял 14 лайнеров. Всего в июне волгоградский аэропорт обслужил более 115 тысяч человек. В пиковый день, 25 июня, пассажиропоток составил 7 тысяч человек в сутки. Итоги работы международного аэропорта Волгоград в дни ЧМ 2018 подтвердили его работоспособность в пиковом режиме и имеющийся потенциал для развития, констатировали в пресс-службе администрации региона.
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