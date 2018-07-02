ВТБ начал сбор биометрических данных клиентов

Экономика 02.07.2018 13:29
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02.07.2018 13:29
С 1 июля 2018 года ВТБ, в соответствии с Федеральным законом №482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов в своих офисах. На текущий момент технология реализована в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, до конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, из которых на ЮФО придется 13 офисов. Полностью вся сеть будет оборудована в 2019 году.
Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.
Сдать биометрию может любой желающий. Для этого необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (данную процедуру можно совершить в офисе банка). С помощью специального оборудования клиента сфотографируют и запишут его голос. После проверки полученные данные будут переданы в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.
«Начало работы с биометрическими данными банковских клиентов – важный шаг для развития всего финансового рынка. В перспективе новая система позволит любому жителю страны дистанционно открыть депозит, накопительный счет, оформить кредит или карту», – отметил Владимир Верхошинский, член правления ВТБ.
Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен «Ростелеком». Он обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.
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