В Волгоградской области фирму «Комус» наказали за вред озону



















ООО «Комус» оштрафовано на 50 тысяч рублей государственным инспектором регионального управления Росприроднадзора по факту возгорания отходов на полигоне ТБО в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Фирма привлечена к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.

Напомним, возгорание на полигоне началось 26 мая 2018 года, тление продолжилось и на следующий день. Жители близлежащих сел жаловались на неприятный запах, который источала горящая свалка. Позднее было установлено, что общая площадь возгорания составила 300 кв.м., глубина горения – 0,1-0,2 метра. В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что ООО «Комус» не были приняты надлежащие меры по недопущению возгорания. По результатам проверки ведомством в отношении юридического и ответственного должностного лица предприятия были возбуждены административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). Санкция данной статьи предусматривает штрафы для должностного лица в размере от 10 до 30 тыс. рублей, для юридического лица – от 100 до 250 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. В адрес ООО "Комус" внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Повтор видео от 26.05.2018 года.