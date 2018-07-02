Расследования

В Волгоградской области лихач на "Газели" наказан за экстренную остановку поезда

Расследования 02.07.2018 11:33
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02.07.2018 11:33



Водитель "Газели" Юсиф Ахмедов признан виновным в нарушении правил движения через железнодорожные пути, что стало причиной экстренной остановки пассажирского поезда "Москва-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, нарушителю назначен административный штраф в размере 1000 рублей. По материалам дела, инцидент на железнодорожном переезде в селе Лог Иловлинского района произошел 30 мая этого года. Ахметов, который находился за рулем "Газели", на запрещающий сигнал светофора пытался проскочить железнодорожный переезд, но шлагбаум опустился и машина оказалась на путях перед приближающимся поездом. Состав совершил экстренную остановку. Нарушитель стал просить водителей других автомобилей, чтобы они помогли ему поднять шлагбаум, чтобы съехать с железнодорожных путей. Когда Ахметову помогли, он выехал за границы переезда и уехал. Из-за дорожного происшествия задержка поезда составила 20 минут. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

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