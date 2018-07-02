От Сталинграда - до Великой Победы

В Волгограде туристов из США спросили, кто победил во Второй мировой войне

От Сталинграда - до Великой Победы 02.07.2018 16:19
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02.07.2018 16:19





Не одним футболом в Волгограде живут иностранные болельщики. Так, супружеская пара из США находится в России уже три недели и в свободное от матчей время увлеченно постигает историю Второй мировой войны. Зарубежные гости в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» признались, что в курсе «нетрадиционной» трактовки исхода самой кровопролитной битвы в некоторых американских изданиях. Что думают по этому поводу собеседники информагентства, приехавшие с другого континента, - в видеоматериале «Высоты 102».
 

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