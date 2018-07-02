Жители Волгоградской области "подзарядились" неучтенной энергией на 47 миллионов рублей

Общество 02.07.2018 11:52
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02.07.2018 11:52
Более 500 фактов несанкционированного потребления электроэнергии общим объемом свыше 18 млн кВт*ч выявлено в Волгоградской области с начала 2018 года. Нарушителям предстоит компенсировать 47 млн рублей ущерба, а также оплатить штрафы, сообщили ИА «Высота 102» в группе компаний «Россети». За особо крупные нарушения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
За бездоговорное потребление электроэнергии, ущерб от которого с начала года составил 935 тыс. рублей, филиалу уже возмещено 200 тыс. рублей, 5 дел находятся на рассмотрении в судах, 10 актов проходят подготовительную стадию для передачи в суд.
Акты по безучетному потреблению, доля которого в общем объеме составляет 97%, передаются гарантирующему поставщику для расчета обязательств по оплате и последующего взыскания.
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