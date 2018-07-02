Экономика 02.07.2018 10:09 Реклама
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02.07.2018 10:09
В фирменных магазинах АО «Молсыркомбинат-Волжский» — одного из крупнейших производителей молочных продуктов в Волгоградском регионе — появилась в продаже «Новая Команда», сообщили ИА «Высота 102» на предприятии. Йогурт для сбалансированного питания «Фитнес», фруктовые йогурты «Клубника», «Чернослив», «Яблоко-банан-злаки», ароматные молочные коктейли «Клубника» и «Шоколад-ваниль» - полезные и популярные молочные продукты.
Как уже заявлял ИА «Высота 102» коммерческий директор АО «Молсыркомбинат-Волжский»: «Вкусные и полезные свойства «Новой Команды» привлекут внимание фанатов здорового питания и образа жизни».
Традиционно в фирменных магазинах и отделах всегда есть свежая молочная продукция. Сегодня компания выпускает порядка 40 наименований. Среди них — молоко, сливочное масло, сметана, сливки, творог, кефир, варенец, снежок, ряженка, йогурты с различными вкусами и многие другие.
Справка: АО «Молсыркомбинат-Волжский» был основан в мае 1955 года. На предприятии работает более 400 человек. Продукция под торговыми марками «Волжаночка», «Выбери здоровье», «Новая команда» представлена во всех магазинах города и за его пределами.
Фото предоставлено АО «Молсыркомбинат-Волжский».
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