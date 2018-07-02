





Тысячеголосым криком взорвался волгоградский фан-фест в тот миг когда российский вратарь Игорь Акинфеев отбил последний мяч в серии пенальти, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня в городе на Волге за сборную России, сражавшуюся в одной восьмой финала с испанской командой, болели и россияне и иностранцы. Перед началом встречи прогнозы на матч были самые разные. Российские болельщики желали и надеялись на победу своей команды. Так, одна из волгоградок, пришедшая на фан-фест в свой день рождения, попросила у сборной России лишь один подарок - выиграть у испанцев. Большинство опрошенных иностранцев, болея за Россию, опасались, что верх возьму соперники.

К концу напряженнейшей игры многие болельщики стали на колени. Подробнее в видеосюжете ИА "Высота 102":



