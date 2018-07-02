Дружное «Ура!», песни и фейерверки: В Волгограде празднуют выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018
Спорт 01.07.2018 19:48
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01.07.2018 19:48
Сборная Россия сегодня вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив Испанию со счетом 4:3, сообщает ИА «Высота 102». В основное время счет оказался равным – 1:1. Победитель не определился и в дополнительное время. В серии пенальти победа досталась россиянам. Испания, как проигравшая команда, покидает чемпионат.
На площадке фан-феста, где за матчем следили более 15 тысяч человек, творится что-то невообразимое: люди радуются, танцуют, обнимают друг друга, скандируют "Россия", кричат "Ура!", свистят. На улицах гудят машины. В отдаленных от центра города районах в небо запускают фейерверки, от этого срабатывают сигнализации припаркованных машин.
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