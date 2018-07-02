



Сборная Россия сегодня вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив Испанию со счетом 4:3, сообщает ИА «Высота 102». В основное время счет оказался равным – 1:1. Победитель не определился и в дополнительное время. В серии пенальти победа досталась россиянам. Испания, как проигравшая команда, покидает чемпионат.

На площадке фан-феста, где за матчем следили более 15 тысяч человек, творится что-то невообразимое: люди радуются, танцуют, обнимают друг друга, скандируют "Россия", кричат "Ура!", свистят. На улицах гудят машины. В отдаленных от центра города районах в небо запускают фейерверки, от этого срабатывают сигнализации припаркованных машин.







