Общество

Волгоградским профсоюзам поручили отреагировать на повышение пенсионного возраста

Общество 02.07.2018 09:00
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02.07.2018 09:00


Информацию о принятых решениях и конкретных действиях волгоградских профсоюзов в ответ на планы правительства по повышению пенсионного возраста ждут в федерации независимых профсоюзов России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо лидера ФНПР Михаила Шмакова, опубликованное на сайте облсовпрофа, предлагается провести собрания в первичных профсоюзных организациях с целью информирования об  отрицательном отношении  ФНПР к предстоящим реформам, а принятые решения направлять в исполнительные и законодательные органы власти, в адрес президента, правительства, Госдумы. Также руководству региональных профсоюзов поручено провести встречу с главами субъектов и инициировать заседание региональной трехсторонней комиссии для информирования позиции профсоюзов. В перечне рекомендаций региональным советам  в том числе и  проведение с соблюдением российского законодательства митингов, шествий, пикетов и других коллективных действий против повышения пенсионного возраста. Областные советы профсоюзов обязали в короткие сроки отчитаться о принятых решениях перед ФНПР. Между тем, в Волгоградском облсовпрофе пока затруднились ответить на вопрос корреспондента, какие акции планируют в облсовпрофе в связи с планами правительства по повышению пенсионного возраста. При этом накануне подобные митинги прошли в нескольких городах России. Пока же в Волгоградской области официальная реакция на законопроект последовала лишь от регпарламента. Так, в повестке дня ближайшего заседания, намеченного на 3 июля, значится вопрос о поддержке закона о пенсионном обеспечении, согласно которому планируется повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет. 

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