Дождь не помеха: В центре Волгограда трансляцию матча Россия-Испания смотрят свыше 15 тыс человек









Свыше 15 тысяч болельщиков, по данным полиции, в эти минуты наблюдают за игрой сборных России и Испании на площадке фан-феста. Начавшийся дождь не испугал любителей футбола, они не двинулись со своих мест, сообщает ИА «Высота 102». Известно, что многие пришли поболеть за российских футболистов целыми семьями, вместе с детьми. В беседе с журналистами «Высоты 102» двое болельщиков признались, что сегодня они празднуют день рождения. Лучшим подарком, по их словам, они будут считать выход российской сборной в четвертьфинал, если такое произойдет.

Пока же первый гол от испанцев фан-фест встретил сдержано. Более активно болельщики реагируют на неудачные атаки наших футболистов на поле. А ответный гол в ворота испанцев площадка фан-феста встретила дружным ревом.













К слову, дождь в центре Волгограда шел всего 7 минут.



