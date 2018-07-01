На фан-фесте в Волгограде тысячи болельщиков поддерживают сборную России в матче с Испанией









Тысячи человек пришли на волгоградский фестиваль болельщиков, чтобы посмотреть матч Россия-Испания, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Волгоградцы и гости города собрались на набережной несмотря на жаркую и душную погоду. Они спешили занять удобные места заблаговременно. Все ждут хорошего футбола и напряженной игры. Многие любители футбола говорят, что борьба за выход в четвертьфинал будет непростой для сборной России.













Есть среди болельщиков и иностранцы. Так, студенты из Ирака Нур Альдин Джамал и Шакир Ясир Ахмед, которые учатся в волгоградских вузах, болеют за сборную России, но считают, что победит Испания. По мнению Ахмеда, счет будет 3:2, а Нур Альдин считает, что 2:0.













Болельщики из Саудовской Аравии признались "Высоте 102", что болеют за российскую сборную и верят в ее победу. Отметим, что к началу матча площадка фестиваля болельщиков заполнилась основательно. Гимн России все пели стоя, а стартовый свисток фан-фест встретил дружных ревом.













Напомним, на групповом этапе российские футболисты одержали победы над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Но, в то же время, со счетом 3:0 уступили команде Уругвая. Сборная Испании одержала одну победу над командой из Ирана (1:0) и сыграла вничью с Португалией (3:3) и Марокко(2:2).