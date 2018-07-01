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В Волгоградской области джип под управлением депутата-единоросса сбил насмерть пешехода

Происшествия 01.07.2018 15:28
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01.07.2018 15:28

Накануне в Дубовском районе Волгоградской области джип «Мерседес» на трассе Сызрань-Саратов совершил наезд на пешехода, который погиб.  Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, пешеход скончался, не приходя в сознание. По предварительным данным, за рулем иномарки находился депутат Камышинской городской думы Николай Малыгин, который ехал из Волгограда. На место происшествия, которое произошло в 10 км от райцентра, выезжали представители следственного управления и других правоохранительных органов.  По одной из версий, погибший был рабочим-дорожником. Николай Малыгин, как сообщается на сайте Камышинской городской думы, является членом фракции «Единой России». Он занимается бизнесом, владеет финансовой компанией «Гласс». Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. 

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