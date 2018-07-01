Общество

Вода в Волге прогрелась до +30 градусов

Общество 01.07.2018 14:29
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01.07.2018 14:29


Не только пляжи Волгограда, но и фонтаны оккупировали горожане и гости города: сегодня температура воды в Волге достигла 30 градусов. По данным Гидрометцентра России, синоптики прогнозируют в начале рабочей недели жару до 40-43 градусов в таких регионах ЮФО, как Волгоградская, Астраханская области и республика Калмыкия, сообщает ИА «Высота 102». Нынешние выходные также отмечены высокой температурной нагрузкой. 
В управлении Роспотребнадзора по региону напомнили, что воздействие высоких температур воздуха может приводить к обострению хронических заболеваний, в ряде случаев - к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, чаще проветривать помещения и по возможности дополнительно включать вентиляторы или кондиционеры, носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками, больше пить воды. 
А в МЧС по Волгоградской области порекомендовали купание и водные процедуры, которые необходимо проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением всех правил организации. 
Со среды следующей недели возможно снижение температуры из-за дождя и ветра, прогнозируют синоптики Гидрометцентра РФ. 

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