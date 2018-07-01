Президент наградил многодетную семью из Волгоградской области орденом









Орденом «Родительская слава» награждены супруги Александр и Альфия Гуторовы, которые воспитывают восьмерых детей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий Указ подписал президент России.

Александр и Альфия проживают в Городищенском районе Волгоградской области. В этом году они прославились еще и тем, что всей семьей пришли на избирательный участок в поселке Новая Надежда, чтобы проголосовать на выборах президента. Четверо детей в этой семье несовершеннолетние, остальные уже достигли восемнадцатилетнего возраста. О том, что многодетная семья Гуторовых в полном составе 18 марта пришла на выборы, сообщили многие телеканалы и печатные СМИ. Известно, что Александр и Альфия женаты уже 30 лет. Альфия Гуторова внесена в книгу Почетных жителей поселка Новая Надежда, награждена Почетным знаком администрации Волгоградской области «Материнство».

Фото с сайта администрации Волгоградской области