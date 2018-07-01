Перед игрой Россия-Испания центр Волгограда погрузится в джаз









Джазовые импровизации и футуристическая музыка будут звучать сегодня на площадке фестиваля болельщиков в Волгограде перед игрой сборных России и Испании. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, всем болельщикам сегодня придется снова погрузиться в будущее: на фан-фесте им расскажут о перспективных и смелых проектах города, а также инновационных решениях, которые уже внедрены в Волгограде. Наплыв гостей и жителей города ожидается во второй половине дня. В 17.00 на большом экране начнется прямая трансляция из «Лужников», где в 1/8 финала встретятся команды России и Испании. Проигравший покинет чемпионат.



