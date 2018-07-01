Перед игрой Россия-Испания центр Волгограда погрузится в джаз

Спорт 01.07.2018 07:15
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01.07.2018 07:15
Джазовые импровизации и футуристическая музыка будут звучать сегодня на площадке фестиваля болельщиков в Волгограде перед игрой сборных России и Испании. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, всем болельщикам сегодня придется снова погрузиться в будущее: на фан-фесте им расскажут о перспективных и смелых проектах города, а также инновационных решениях, которые уже внедрены в Волгограде. Наплыв гостей и жителей города ожидается во второй половине дня. В 17.00 на большом экране начнется прямая трансляция из «Лужников», где в 1/8 финала встретятся команды России и Испании. Проигравший покинет чемпионат.
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