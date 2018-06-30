Волгоградский «Ротор» проиграл «Спартаку» в контрольном матче

Спорт 30.06.2018 21:02
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30.06.2018 21:02
Сегодня команда «Ротор», которую тренирует экс-спартаковец Роберт Евдокимов, уступила московскому «Спартаку» в контрольном матче на предсезонных сборах в Домодедово, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Игра на футбольном поле базы «Тарасовка» закончилась со счетом 0:2.
Фото пресс-службы ФК «Спартак» (Москва)
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