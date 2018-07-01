Гости Волгограда благодарят ЧМ за возможность увидеть Мамаев курган





Фотографии, сделанные на Мамаевом кургане, разлетелись по всей планете, благодаря многочисленным болельщикам, которые приезжали в Волгоград на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи социальной сети Instagram называют знаменитый мемориальный комплекс невероятным по энергетике и благодарят футбол, за то, что смогли побывать в этом месте. Восхищение величием статуи «Родина –мать зовет!» выражают и иностранцы, и россияне из самых разных регионов страны.









«Я всегда мечтала побывать на Мамаевом кургане, и совершено случайно, благодаря ЧМ я оказалась здесь. Знаете, это то место, которое невозможно описать словами и передать свои эмоции. Правда, просто нет слов. Масштаб, от которого захватывает дух, атмосфера от которой восхищение, мурашки и слезы сливаются воедино», «Место, где вы испытаете множество эмоций, независимо от того, кто вы и откуда», «Сталинград – сила», - комментарии к фотографиям написаны на польском, русском, японском, испанском, английском и других языках. У гостей Волгограда из других стран большой популярностью также пользуются видео, запечатлевшие ритуал смены почетного караула в зале воинской славы.

