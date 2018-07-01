Гости Волгограда благодарят ЧМ за возможность увидеть Мамаев курган

От Сталинграда - до Великой Победы 01.07.2018 10:06
1408 0
01.07.2018 10:06
Фотографии, сделанные на Мамаевом кургане, разлетелись по всей планете, благодаря многочисленным болельщикам, которые приезжали в Волгоград на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи социальной сети Instagram называют знаменитый мемориальный комплекс невероятным по энергетике и благодарят футбол, за то, что смогли побывать в этом месте. Восхищение величием статуи «Родина –мать зовет!» выражают и иностранцы, и россияне из самых разных регионов страны.
«Я всегда мечтала побывать на Мамаевом кургане, и совершено случайно, благодаря ЧМ я оказалась здесь. Знаете, это то место, которое невозможно описать словами и передать свои эмоции. Правда, просто нет слов. Масштаб, от которого захватывает дух, атмосфера от которой восхищение, мурашки и слезы сливаются воедино», «Место, где вы испытаете множество эмоций, независимо от того, кто вы и откуда», «Сталинград – сила», - комментарии к фотографиям написаны на польском, русском, японском, испанском, английском и других языках. У гостей Волгограда из других стран большой популярностью также пользуются видео, запечатлевшие ритуал смены почетного караула в зале воинской славы.
Реклама
Популярное по теме
21.06.2018 06:07
1779 17
26.06.2018 12:24
1725 0
05.06.2018 20:14
1258 0
Превратились в белых журавлей: установлены имена погибших в Австрии героев-сталинградцев26.06.2018 12:24
От Сталинграда - до Великой Победы 26.06.2018 12:24
6806 0 Обсудить
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призами25.06.2018 13:55
От Сталинграда - до Великой Победы 25.06.2018 13:55
1949 0 Обсудить
Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала22.06.2018 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41
2826 0 Обсудить
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье22.06.2018 12:34
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34
1470 2 Обсудить
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы22.06.2018 11:02
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 11:02
1012 0 Обсудить
В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне21.06.2018 06:07
От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2018 06:07
2742 17 Обсудить
Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде15.06.2018 17:09
От Сталинграда - до Великой Победы 15.06.2018 17:09
5545 3 Обсудить
Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину08.06.2018 13:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.06.2018 13:53
6965 4 Обсудить
Участники патриотического автопробега из Тамбова стартовали в Волгоградскую область05.06.2018 20:14
От Сталинграда - до Великой Победы 05.06.2018 20:14
3320 0 Обсудить
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-3116.05.2018 20:30
От Сталинграда - до Великой Победы 16.05.2018 20:30
24170 21 Обсудить
В Котельниково Волгоградской области фронтовикам дарили песни и любовь10.05.2018 17:30
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2018 17:30
5176 1 Обсудить
Волгоград: в День Победы на главную высоту России поднялись 200 тысяч человек10.05.2018 10:33
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2018 10:33
3443 4 Обсудить
В Волгограде немецкие футболисты вручили чек организации по уходу за военными захоронениями09.05.2018 20:49
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 20:49
2643 0 Обсудить
Волгоградский художник Лев Тырин: «Во время бомбежки слоны и зебры разбегались по центру Сталинграда»09.05.2018 15:08
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 15:08
5381 0 Обсудить
В Волгограде прибывших на военный парад ветеранов встретили аплодисментами09.05.2018 11:56
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 11:56
5699 0 Обсудить
Реклама