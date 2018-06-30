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Общество 30.06.2018 16:18
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30.06.2018 16:18
Из-за сильнейшей жары введены дополнительные ограничения: запрещено движение всего грузового транспорта по Волгограду в дневное время с 22.00 до 10.00. Соответствующее решение принято администрацией города и вступает в силу с 1 июля. Ранее аналогичный запрет распространялся только в отношении транзитных фур.
Согласно предупреждению ГУ МЧС по Волгоградской области, в ближайшие дни в регионе сохранится высокая температура воздуха до 40-41 градусов по Цельсию.
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