Перед матчем с Испанией игроки сборной России обратились к болельщикам









Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Футболисты поблагодарили всех россиян и заверили, что сделают все возможное, чтобы быть достойными такой невероятной поддержки. «Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше! Играй за нас! За всех! За каждого!», - сказали игроки российской сборной. Матч между сборными России и Испании состоится завтра 1 июля на стадионе Лужники в Москве. В Волгограде на площадке фестиваля болельщиков ФИФА на Центральной набережной ожидается большой наплыв любителей футбола из числа жителей и гостей города – многие придут посмотреть матч на большом экране. Вместимость волгоградской площадки 15 тысяч человек.